Російські військові вкотре затримали громадянина Грузії на межі з окупованими територіями

Служба держбезпеки Грузії заявила про черговий випадок затримання російськими військовими громадянина Грузії на межі з окупованим Цхінвальським регіоном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SOVA.

В СДБ Грузії повідомили на офіційній сторінці у Facebook, що представники окупаційних сил незаконно затримали грузинського громадянина поблизу окупованого села Балта.

"Інформація про черговий факт незаконного затримання невідкладно доноситься до відома співголовуючих та міжнародних партнерів Женевських дискусій. Задіяно всі наявні механізми для звільнення затриманих громадян Грузії", – додали у заяві відомства.

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Подібні випадки поблизу окупованих територій стаються регулярно, іноді затриманих вдається повернути до Грузії після місяців перебування у СІЗО.

Як відомо, після війни 2008 року окупаційна адміністрація Цхінвальського регіону Грузії встановлює "кордон" по лінії розмежування, при цьому відхоплюючи додаткові шматки території (цей процес називають "бордеризацією"). Нерідко межу проводять посеред сіл і земельних ділянок.

Через це російські окупаційні війська часто незаконно затримують громадян Грузії, звинувачуючи їх у "порушенні держкордону".

Нещодавно Європейський суд з прав людини визнав, що так звана "бордеризація" на межі з окупованими Росією регіонами Грузії і підконтрольною Тбілісі територією створила системну практику порушень прав людини.

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