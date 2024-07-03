Российские военные опять задержали гражданина Грузии на границе с оккупированными территориями

Служба госбезопасности Грузии заявила об очередном случае задержания российскими военными гражданина Грузии на границе с оккупированным Цхинвальским регионом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SOVA.

В СГБ Грузии сообщили на официальной странице в Facebook, что представители оккупационных сил незаконно задержали грузинского гражданина вблизи оккупированного села Балта.

"Информация об очередном факте незаконного задержания безотлагательно доносится до сведения сопредседателей и международных партнеров Женевских дискуссий. Задействованы все имеющиеся механизмы для освобождения задержанных граждан Грузии", – добавили в заявлении ведомства.

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Подобные случаи вблизи оккупированных территорий происходят регулярно, иногда задержанных удается вернуть в Грузию после месяцев пребывания в СИЗО.

Как известно, после войны 2008 года оккупационная администрация Цхинвальского региона Грузии устанавливает "границу" по линии разграничения, при этом отхватывая дополнительные куски территории (этот процесс называют "бордеризацией"). Нередко границу проводят посреди сел и земельных участков.

Из-за этого российские оккупационные войска часто незаконно задерживают граждан Грузии, обвиняя их в "нарушении госграницы".

Недавно Европейский суд по правам человека признал, что так называемая "бордеризация" на границе с оккупированными Россией регионами Грузии и подконтрольной Тбилиси территорией создала системную практику нарушений прав человека.

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