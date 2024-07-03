Блінкен у День незалежності Білорусі згадав політв'язнів режиму Лукашенка

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав білорусів з Днем незалежності та окремо згадав правозахисників і політв’язнів режиму Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Держдеп опублікував у День незалежності Білорусі 3 липня.

Блінкен зазначив, що білоруси, які перебувають у рідній країні і які змушені були втікати за кордон, заслуговують на можливість визначати своє майбутнє. Він відзначив тих, хто бореться за країну без насильства і репресій.

"Ваша відданість ідеї кращого життя для вашого народу надихає увесь світ. Ми вшановуємо мужність 1500 білоруських політв’язнів, які за ґратами просто тому, що намагалися користуватися свободами, які незалежність країни мала б їм забезпечувати. Закликаємо до їхнього безумовного звільнення", – заявив держсекретар США.

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Він висловив підтримку усім, хто "освітлює шлях до незалежної, демократичної та суверенної Білорусі".

Нагадаємо, у вівторок 2 липня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко натякнув, що може відпустити на свободу важкохворих опонентів режиму.

У травні генеральний секретар Ради Європи засудила початок у Білорусі заочного "судового процесу" над групою експертів, журналістів та опозиційних діячів.