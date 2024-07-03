Блинкен в День независимости Беларуси вспомнил политзаключенных режима Лукашенко

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил белорусов с Днем независимости и отдельно упомянул правозащитников и политзаключенных режима Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Госдеп опубликовал в День независимости Беларуси 3 июля.

Блинкен отметил, что белорусы, которые находятся в родной стране и которые вынуждены были бежать за границу, заслуживают возможности определять свое будущее. Он отметил тех, кто борется за страну без насилия и репрессий.

"Ваша преданность идее лучшей жизни для вашего народа вдохновляет весь мир. Мы чтим мужество 1500 белорусских политзаключенных, которые за решеткой просто потому, что пытались пользоваться свободами, которые независимость страны должна была бы им обеспечивать. Призываем к их безусловному освобождению", – заявил госсекретарь США.

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Он выразил поддержку всем, кто "освещает путь к независимой, демократической и суверенной Беларуси".

Напомним, во вторник 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что может отпустить на свободу тяжелобольных оппонентов режима.

В мае генеральный секретарь Совета Европы осудила начало в Беларуси заочного "судебного процесса" над группой экспертов, журналистов и оппозиционных деятелей.