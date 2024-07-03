ЗМІ: Італія планує замовити у Rheinmetall танків на 20 млрд євро

Італія планує придбати сотні танків у компанії Rheinmetall, що стане найбільшим замовленням німецького оборонного концерну на суму близько 20 мільярдів євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на видання Handelsblatt.

Згідно з анонімним джерелом в оборонній галузі, італійський уряд має намір придбати щонайменше 350 бойових броньованих машин Lynx та понад 200 танків Panther в межах замовлення, розподіленого на 15-річний період.

Концерн не спростував цю інформацію, коли його попросили про коментар, та заявив, що прокоментує повідомлення в належний час.

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У червні джерело, близьке до цього питання, повідомило, що італійська оборонна й аерокосмічна група Leonardo веде переговори з Rheinmetall про створення стратегічного альянсу з виробництва танків.

Представник Leonardo відмовився коментувати інформацію Handelsblatt, заявивши, що це питання знаходиться в компетенції італійського уряду.

Нещодавно Rheinmetall оголосив про отримання найбільшого в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для Бундесверу.

Раніше стало відомо, що Rheinmetall інвестує понад 180 млн євро у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.

Перед цим компанія отримала велике замовлення на артилерійські боєприпаси від країни-члена НАТО на суму майже 300 млн євро.

Водночас Rheinmetall оголосив, що отримає понад 130 млн євро від Європейського Союзу на збільшення виробництва боєприпасів.