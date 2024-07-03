У Британії чоловіка визнали винним у плануванні нападу на військову базу

У Великій Британії чоловіка визнали винним у плануванні нападу на військову базу після того, як його арештували з вибуховим пристроєм на території лікарні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Мохаммеда Фарука засудили за підготовку терористичних актів після судового розгляду в Королівському суді Шеффілда, що на півночі Англії.

За словами голови контртерористичного підрозділу Королівської прокурорської служби Бетан Девід, з історії його пошуків в Інтернеті стало відомо, що серед іншого проводив ретельне дослідження військової бази Менвіт Гілл з метою потенційного нападу.

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Як стверджують прокурори, його арештували біля лікарні у місті Лідс, де він раніше працював студентом-медбратом, після того, як показав громадянину пістолет та сказав, що "хоче всіх вбити".

Поліція, яка прибула на місце події, виявила в сумці Фарука скороварку з прикріпленими до неї дротами, яку експерти з утилізації бомб визнали справжнім вибуховим пристроєм.

Раніше 28-річного чоловіка визнали винним у володінні вибуховими речовинами з метою загрози життю, володінні вибуховими речовинами за підозрілих обставин, володінні інформацією, яка може бути корисною для терористів, та інших злочинах.

Раніше ЗМІ повідомили, що кілька військових баз США в Європі були переведені в стан підвищеної бойової готовності на вихідних через побоювання терористичної атаки.

Наразі не зрозуміло, які саме розвідувальні дані спричинили посилені заходи безпеки.

Водночас у Європі попереджали про потенційну терористичну загрозу, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.

У Франції до заходів безпеки вирішили залучити військових із низки партнерських країн.