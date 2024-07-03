В Британии мужчину признали виновным в планировании нападения на военную базу

В Великобритании мужчину признали виновным в планировании нападения на военную базу после того, как его арестовали со взрывным устройством на территории больницы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Мохаммеда Фарука осудили за подготовку террористических актов после судебного разбирательства в Королевском суде Шеффилда, что на севере Англии.

По словам главы контртеррористического подразделения Королевской прокурорской службы Бетан Дэвид, из истории его поисков в интернете стало известно, что среди прочего он проводил тщательное исследование военной базы Менвит Хилл с целью потенциального нападения.

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Как утверждают прокуроры, его арестовали возле больницы в городе Лидс, где он ранее работал студентом-медбратом, после того как показал гражданину пистолет и сказал, что "хочет всех убить".

Полиция, прибывшая на место происшествия, обнаружила в сумке Фарука скороварку с прикрепленными к ней проводами, которую эксперты по утилизации бомб признали настоящим взрывным устройством.

Ранее 28-летнего мужчину признали виновным во владении взрывчатыми веществами с целью угрозы жизни, владении взрывчатыми веществами при подозрительных обстоятельствах, владении информацией, которая может быть полезной для террористов, и других преступлениях.

Ранее СМИ сообщили, что несколько военных баз США в Европе были приведены в состояние повышенной боевой готовности на выходных из-за опасений террористической атаки.

Пока не понятно, какие именно разведывательные данные вызвали усиленные меры безопасности.

В то же время в Европе предупреждали о потенциальной террористической угрозе, особенно накануне Олимпийских игр в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в Германии.

Во Франции к мерам безопасности решили привлечь военных из ряда партнерских стран.