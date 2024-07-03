Іспанія планує запровадити "порнопаспорт"

Уряд Іспанії планує запобігти перегляду дітьми порно онлайн, запровадивши так званий "порнопаспорт".

Про це йдеться у публікації Politico, пише "Європейська правда".

Офіційно його називають Цифровим гаманцем бета. Додаток, який Мадрид представив у понеділок, дозволить інтернет-платформам перевіряти, чи глядач порно досяг віку 18 років.

Після підтвердження віку користувачі отримають 30 згенерованих "порнокредитів" з терміном дії один місяць, що дозволить їм отримати доступ до вмісту для дорослих. Найактивніші користувачі зможуть подавати запити на додаткові кредити.

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Хоча інструмент розкритикували через його складність, уряд заявляє, що модель на основі кредитів є більш конфіденційною та забезпечуватиме, що онлайн-діяльність користувачів нелегко відстежити.

Система буде доступна до кінця літа. Вона буде добровільною, оскільки інтернет-платформи можуть використовувати інші методи перевірки віку для відсіювання глядачів.

Тим часом у жовтні 2027 року у ЄС набуде чинності закон, який зобов'язує вебсайти забороняти дітям доступ до порно.

Зрештою, іспанський "порнопаспорт", ймовірно, буде замінений власною системою цифрової ідентифікації ЄС (eIDAS2) – так званим додатком-гаманцем, що дозволяє людям отримати доступ до набору державних і приватних послуг по всьому Євросоюзу.

На початку травня стало відомо, що британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо того, чи достатньо заходів вживає платформа OnlyFans для запобігання доступу дітей до порнографії.

Крім того, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен хоче, щоб Європейський Союз встановив вікове обмеження на користування соцмережами на рівні 15 років, щоб захистити молодих користувачів від шкідливого контенту та екранної залежності.