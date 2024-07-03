Испания планирует ввести "порнопаспорт"

Правительство Испании планирует предотвращать просмотр детьми порно онлайн, введя так называемый "порнопаспорт".

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Официально его называют Цифровым кошельком бета. Приложение, которое Мадрид представил в понедельник, позволит интернет-платформам проверять, достиг ли зритель порно возраста 18 лет.

После подтверждения возраста пользователи получат 30 сгенерированных "порнокредитов" со сроком действия один месяц, что позволит им получить доступ к содержимому для взрослых. Самые активные пользователи смогут подавать запросы на дополнительные кредиты.

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Хотя инструмент раскритиковали из-за его сложности, правительство заявляет, что модель на основе кредитов является более конфиденциальной и обеспечит, что онлайн-деятельность пользователей нелегко отследить.

Система будет доступна до конца лета. Она будет добровольной, поскольку интернет-платформы могут использовать другие методы проверки возраста для отсеивания зрителей.

Между тем в октябре 2027 года в ЕС вступит в силу закон, обязывающий веб-сайты запрещать детям доступ к порно.

В конце концов, испанский "порнопаспорт", вероятно, будет заменен собственной системой цифровой идентификации ЕС (eIDAS2) – так называемым приложением-кошельком, позволяющим людям получить доступ к набору государственных и частных услуг по всему Евросоюзу.

В начале мая стало известно, что британский регулятор Ofcom начал расследование относительно того, достаточно ли мер принимает платформа OnlyFans для предотвращения доступа детей к порнографии.

Кроме того, премьер-министр Дании Метте Фредериксен хочет, чтобы Европейский Союз установил возрастное ограничение на пользование соцсетями на уровне 15 лет, чтобы защитить молодых пользователей от вредного контента и экранной зависимости.