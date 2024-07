Кулеба і новий глава МЗС Нідерландів обговорили поставку Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив підтримку України з новим міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом, зокрема – поставку системи Patriot.

Про це Кулеба розповів у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Кулеба повідомив, що розмова з новопризначеним міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом стала першою з часу призначення останнього на посаду. Під час розмови очільник українського МЗС висловив вдячність за підтвердження непохитної підтримки України з боку Нідерландів.

Кулеба зазначив, що Нідерланди продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні, здійснювати санкційний тиск на Росію, притягувати до відповідальності за російські злочини, а також займатися питанням викрадених українських дітей.

Окремо міністр підкреслив важливість якнайшвидшого постачання в Україну анонсованої системи протиповітряної оборони Patriot, висловивши вдячність за постійне лідерство Нідерландів у всіх відповідних сферах.

