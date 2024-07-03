Кулеба и новый глава МИД Нидерландов обсудили поставку Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Украины с новым министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Вельдкампом, в частности – поставку системы Patriot.

Об этом Кулеба рассказал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Кулеба сообщил, что разговор с новоназначенным министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Вельдкампом стал первым со времени назначения последнего на должность. Во время разговора глава украинского МИД выразил благодарность за подтверждение непоколебимой поддержки Украины со стороны Нидерландов.

Кулеба отметил, что Нидерланды будут продолжать оказывать военную помощь Украине, осуществлять санкционное давление на Россию, привлекать к ответственности за российские преступления, а также заниматься вопросом похищенных украинских детей.

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Отдельно министр подчеркнул важность скорейшей поставки в Украину анонсированной системы противовоздушной обороны Patriot, выразив благодарность за постоянное лидерство Нидерландов во всех соответствующих сферах.

I was pleased to have my first call with the newly appointed Dutch Foreign Minister @ministerBZ Caspar Veldkamp.



I am grateful to my counterpart for reaffirming that the Netherlands will continue to provide steadfast support for Ukraine, including in military aid, sanctions… – Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 3, 2024

Ранее в среду состоялся телефонный разговор премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, который возглавил правительство после победы ультраправых на выборах, с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава нидерландского правительства заверил в дальнейшей поддержке Киева.

21 июня предыдущее правительство Нидерландов объявило, что страна совместно с еще одним государством передаст Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Еще в конце мая Нидерланды объявили, что при поддержке других стран хотят собрать и передать Украине Patriot в краткосрочной перспективе.