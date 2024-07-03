В Естонії хочуть дозволити іноземцям долучатись до сил оборони і проходити військову підготовку

Міністерство оборони Естонії запропонувало поправки до закону, які, в разі схвалення парламентом, дозволять добровольцям з інших країн вступати до сил оборони і проходити там військову підготовку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє естонський мовник ERR.

Чинні закони Естонії дозволяють іноземним добровольцям приходити на допомогу силам оборони тільки у випадку оголошення воєнного стану чи мобілізації. Зміни, запропоновані Міноборони, дозволять іноземцям приходити на допомогу набагато раніше.

За словами керівника юридичного відділу міністерства Лаурі Крійзи, заплановані зміни насамперед торкнуться іноземців, які вже навчаються або працюють в Естонії.

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Зараз іноземці можуть стати підтримуючими членами Кайтселійту – добровольчих воєнізованих формувань. Наразі до складу Кайтселійту входять 230 підтримуючих членів, які є іноземними громадянами.

"Але сьогодні вони не можуть приєднатися в мирний час до підрозділів і почати там військову підготовку. Вони також не можуть обіцяти, що на них можна буде розраховувати під час війни", – пояснив Крійза.

Згідно з підготовленим у міністерстві законопроєктом, з іноземцями укладатимуть договір добровільної служби. Це означає, що вони не будуть пов'язані з обов'язком державної оборони. Іноземець, який підписав контракт, крім іншого, матиме право брати участь у військовій підготовці.

Нагадаємо, у квітні командувач сил оборони генерал Мартін Херем закликав протягом наступних двох років збільшити оборонні витрати до 5% ВВП, насамперед для закупівлі достатньої кількості боєприпасів.

Раніше Херем заявляв, що НАТО недооцінив спроможності РФ виробляти снаряди і поповнювати армію.