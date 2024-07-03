В Эстонии хотят разрешить иностранцам присоединяться к силам обороны и проходить военную подготовку

Министерство обороны Эстонии предложило поправки к закону, которые, в случае одобрения парламентом, позволят добровольцам из других стран вступать в силы обороны и проходить там военную подготовку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает эстонский вещатель ERR.

Действующие законы Эстонии позволяют иностранным добровольцам приходить на помощь силам обороны только в случае объявления военного положения или мобилизации. Изменения, предложенные Минобороны, позволят иностранцам приходить на помощь гораздо раньше.

По словам руководителя юридического отдела министерства Лаури Крийзы, запланированные изменения прежде всего коснутся иностранцев, которые уже учатся или работают в Эстонии.

Реклама:

Сейчас иностранцы могут стать поддерживающими членами Кайтселийта – добровольческих военизированных формирований. Сейчас в состав Кайтселийта входят 230 поддерживающих членов, которые являются иностранными гражданами.

"Но сегодня они не могут присоединиться в мирное время к подразделениям и начать там военную подготовку. Они также не могут обещать, что на них можно будет рассчитывать во время войны", – пояснил Крийза.

Согласно подготовленному в министерстве законопроекту, с иностранцами будут заключать договор добровольной службы. Это означает, что они не будут связаны с обязанностью государственной обороны. Иностранец, подписавший контракт, помимо прочего, будет иметь право участвовать в военной подготовке.

Напомним, в апреле командующий силами обороны генерал Мартин Херем призвал в течение следующих двух лет увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, прежде всего для закупки достаточного количества боеприпасов.

Ранее Херем заявлял, что НАТО недооценил способности РФ производить снаряды и пополнять армию.