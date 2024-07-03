Россия официально высказалась в поддержку ультраправых Франции перед выборами

Министерство иностранных дел России высказалось в поддержку ультраправой партии "Национальное объединение" и ее де-факто лидера Марин Ле Пен перед вторым туром парламентских выборов во Франции, который пройдет 7 июля.

Об этом говорится в сообщении российского МИД, которое содержит заявление представителя министерства Андрея Настасина, пишет "Европейская правда".

В официальном аккаунте ведомства сопроводили заявление Настасина радостной фотографией Марин Ле Пен, чья партия торжествовала в первом туре выборов.

"Народ Франции стремится к суверенной внешней политике, которая служит его национальным интересам, и отходу от диктата Вашингтона и Брюсселя", – говорится в сообщении российского МИДа.

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💬 #Nastasin: The people of France are seeking a sovereign foreign policy that serves their national interests & a break from the dictate of Washington & Brussels.



☝️ French officials won’t be able to ignore these profound shifts in the attitudes of the vast majority of citizens pic.twitter.com/4gCRBLayPP – MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 3, 2024

"Французские официальные лица не смогут игнорировать эти глубокие сдвиги в настроениях подавляющего большинства граждан", – приводят в заметке слова Настасина.

Ранее в Кремле заявили, что результат первого тура досрочных выборов в парламент во Франции подтверждает тенденции, которые "еще раньше наметились в целом ряде европейских стран".

Между тем, лидер "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что в случае прихода его политической силы к власти он не позволит России "поглотить Украину".

Также Барделла уверял, что готов противостоять России, если он станет премьер-министром после досрочных парламентских выборов.