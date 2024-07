Россия официально высказалась в поддержку ультраправых Франции перед выборами

Министерство иностранных дел России высказалось в поддержку ультраправой партии "Национальное объединение" и ее де-факто лидера Марин Ле Пен перед вторым туром парламентских выборов во Франции, который пройдет 7 июля.

Об этом говорится в сообщении российского МИД, которое содержит заявление представителя министерства Андрея Настасина, пишет "Европейская правда".

В официальном аккаунте ведомства сопроводили заявление Настасина радостной фотографией Марин Ле Пен, чья партия торжествовала в первом туре выборов.

"Народ Франции стремится к суверенной внешней политике, которая служит его национальным интересам, и отходу от диктата Вашингтона и Брюсселя", – говорится в сообщении российского МИДа.

💬 #Nastasin: The people of France are seeking a sovereign foreign policy that serves their national interests & a break from the dictate of Washington & Brussels.



☝️ French officials won’t be able to ignore these profound shifts in the attitudes of the vast majority of citizens pic.twitter.com/4gCRBLayPP