Глава МЗС Греції розкритикував Північну Македонію і Албанію

Міністр закордонних справ Греції Гіоргос Герапетрітіс розкритикував Скоп'є і Тирану в середу під час зустрічі зі своїм австрійським колегою Александром Шалленбергом в Афінах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Герапетрітіс попередив уряди Північної Македонії та Албанії, що їхні нещодавні дії ставлять під загрозу перспективи європейської інтеграції цих країн.

"Дії, що свідчать про іредентистські тенденції, не допомагають на шляху до європейської сім'ї", – сказав він.

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Герапетрітіс наголосив на нещодавніх порушеннях Північною Македонією Преспанської угоди і висловив занепокоєння щодо чесності нещодавнього перепису населення Албанії, закликавши поважати європейське законодавство.

Як відомо, Македонія перейменувалася на Північну Македонію для того, щоб зняти заперечення Греції проти її вступу у НАТО: Греція стверджувала, що використанням назви "Македонія" Скоп'є нібито демонструє наявність територіальних претензій щодо однойменної грецької провінції. Афіни в обмін погодилися визнавати існування македонської мови і народу.

Після перемоги на виборах опозиційної націоналістичної партії ВМРО-ДПМНЄ та формування уряду на чолі з прем’єром Християном Міцкоський посадовці найвищого рівня неодноразово вжили стару назву країни "Македонія".

Її у тому числі використала під час інавгурації нова президентка Гордана Силяновська Давкова. Посол Греції тоді залишила парламент на знак протесту.

Відносини між Албанією і Грецією часто переживали періоди напруженості через культурні та історичні відмінності, а також через величезну кількість албанських іммігрантів у Греції і грецької меншини в Албанії.

Останній період напруженості пов'язаний з ув'язненням обраного мером албанського міста Хімаре Фреді Беллері, який є представником грецької меншини.