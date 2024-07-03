Глава МИД Греции раскритиковал Северную Македонию и Албанию

Министр иностранных дел Греции Гиоргос Герапетритис раскритиковал Скопье и Тирану в среду во время встречи со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом в Афинах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Герапетритис предупредил правительства Северной Македонии и Албании, что их недавние действия ставят под угрозу перспективы европейской интеграции этих стран.

"Действия, свидетельствующие об ирредентистских тенденциях, не помогают на пути к европейской семье", – сказал он.

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Герапетритис отметил недавние нарушения Северной Македонией Преспанского соглашения и выразил обеспокоенность относительно честности недавней переписи населения Албании, призвав уважать европейское законодательство.

Как известно, Македония переименовалась в Северную Македонию для того, чтобы снять возражения Греции против ее вступления в НАТО: Греция утверждала, что использованием названия "Македония" Скопье якобы демонстрирует наличие территориальных претензий к одноименной греческой провинции. Афины в обмен согласились признавать существование македонского языка и народа.

После победы на выборах оппозиционной националистической партии ВМРО-ДПМНЕ и формирования правительства во главе с премьером Христианом Мицкоским чиновники высокого уровня неоднократно употребили старое название страны "Македония".

Его, в том числе, использовала во время инаугурации новый президент Гордана Силяновская Давкова. Посол Греции тогда покинула парламент в знак протеста.

Отношения между Албанией и Грецией часто переживали периоды напряженности из-за культурных и исторических различий, а также из-за огромного количества албанских иммигрантов в Греции и греческого меньшинства в Албании.

Последний период напряженности связан с заключением избранного мэром албанского города Химаре Фреди Беллери, который является представителем греческого меньшинства.