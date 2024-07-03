Поляку, который ударил премьера Дании, предъявили официальное обвинение

Поляку, который в прошлом месяце напал на премьера Дании Метте Фредериксен, предъявили официальное обвинение.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Генрик Карл Нильсен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

По словам Нильсена, мужчине, имени которого не называют, было предъявлено обвинение в нападении на государственного служащего или лицо, выполняющее общественный долг.

Адвокат отметил, что нападавший не признает себя виновным и ничего не помнит об этом эпизоде.

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Если подозреваемого признают виновным, ему грозит штраф или до восьми лет заключения. Судебное разбирательство дела назначено на 6 и 7 августа в Копенгагене.

Датские СМИ сообщают, что мужчина, вероятно, находился под воздействием наркотиков и был в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента, произошедшего поздно вечером 7 июня.

В тот вечер 39-летний гражданин Польши подошел к Фредериксен на площади в центре Копенгагена и ударил ее в правое плечо.

Вскоре после этого Фредериксен доставили в больницу для обследования, и она отменила свою рабочую программу на следующие дни, в том числе свое появление на мероприятиях, связанных с выборами в Европейский парламент. Однако в целом премьер серьезно не пострадала.

Нападавший в суде заявлял, что считает Фредериксен "действительно хорошим премьер-министром", и что он был "положительно удивлен", увидев ее на улице.