В Болгарии провалилась попытка сформировать правительство меньшинства

Правительство меньшинства партии ГЕРБ не смогло собрать достаточной поддержки в болгарском парламенте в среду, что приблизило страну к седьмым всеобщим выборам всего за три года и усилило напряженность среди депутатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

После трехчасовых дебатов 138 депутатов проголосовали против нового правительства, 98 – за, а двое воздержались.

На удивление, правительство е было полностью поддержано привычными союзниками ГЕРБ "Движением за права и свободы" (ДПС), которое переживает собственный кризис; 14 депутатов ДПС также проголосовали против, а один воздержался.

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Первоначальные ожидания после всеобщих выборов и выборов в Европарламент 9 июня заключались в том, что победа ГЕРБ и рост рейтинга ДПС приведут к формированию коалиции с третьим партнером. Вместо этого дистанция между ними растет.

Голосование в среду совпало по времени с назреванием конфликта внутри ДПС между ее нынешним лидером, олигархом Деляном Пеевским, который попал под санкции согласно Глобальному акту Магнитского, и ее основателем Ахмедом Доганом.

Доган основал партию в 1990 году, чтобы представлять этническое турецкое меньшинство в Болгарии, в то время как Пеевский является ее первым лидером болгарской национальности и уже давно является противоречивой политической фигурой.

В свете политического перекрестного огня лидер ГЕРБ Бойко Борисов объявил с парламентской трибуны об обреченности кабинета меньшинства еще до того, как состоялось голосование: "Давайте забудем о голосовании, просто вернемся к предвыборной кампании и попросим прощения у граждан", – сказал он.

Кабинет ГЕРБ, в котором премьер-министром был назначен бывший министр транспорта Россен Желязков, предсказуемо подвергся критике со стороны оппозиции.

После того, как ГЕРБ не смог сформировать правительство, мандат теперь перейдет к ДПС. В случае очередной неудачи президент сделает выбор в пользу партии по собственному усмотрению.

Традиционно президент Румен Радев выбирал для этого Болгарскую социалистическую партию. Но в апреле 2023 года, во время очередной избирательной кампании, он выбрал партию "Есть такой народ", которая в то время продвигала идею превращения Болгарии в президентскую республику.

"Что я увидел сегодня, так это то, что личные распри доминируют над политическими аргументами", – сказал Радев журналистам после голосования.

За последние несколько лет Болгария пережила шесть парламентских выборов, которые пришлись на апрель 2021 года, июль 2021 года, ноябрь 2021 года, октябрь 2022 года, апрель 2023 года и июнь 2024 года.

Партия Борисова победила на последних выборов, однако не обеспечив себе большинство.

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