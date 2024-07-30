В Каталонии сепаратистская политсила согласилась сформировать правительство с партией Санчеса

Пронезависимая партия ERC предварительно согласилась формировать региональное правительство с социалистами премьер-министра Педро Санчеса, что крайне важно для последних.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Руководство умеренной пронезависимой партии Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) предварительно согласилось поддержать социалистическую партию для формирования регионального правительства в Каталонии.

О таких результатах объявил представитель политсилы после внутрипартийного голосования.

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Поддержка ERC очень важна для социалистов Педро Санчеса, которые на региональных выборах в мае набрали больше всего голосов, но недостаточно для большинства.

Социалисты, которых в Каталонии возглавляет Сальвадор Илья, получили 42 из 135 мандатов, а их традиционные коалиционные партнеры из крайне левых Sumar – шесть, тогда как ERC получила 20 мандатов.

Для формирования регионального правительства нужно, чтобы в первом голосовании его поддержали не менее 68 местных депутатов.

Напомним, Конституционный суд Испании попросили оценить закон об амнистии каталонских сепаратистов.

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