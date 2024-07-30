У Парижі оголосили штормове попередження під час Олімпійських ігор

Метеорологічна служба Франції у вівторок оголосила в Парижі та його передмістях штормове попередження на тлі проведення Олімпійських ігор у французькій столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Сильні грози, зливи, град і блискавки очікують з 18:00 за місцевим часом, йдеться в повідомленні метеорологічної служби.

Окрім помаранчевого штормового попередження, у регіоні також оголошено жовте попередження про хвилю спеки.

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Нагадаємо, через дощі, які вихідними пройшли у паризькому регіоні, у Сені збільшився рівень забруднення води, через що у вівторок скасували чоловічі змагання з триатлону на Іграх. Змагання перенесли на середу, однак з огляду на очікувані дощі їхнє проведення знову опинилось під загрозою.

Влада Парижа пообіцяла зробити Сену придатною для плавання на Олімпійських іграх і витратила 1,4 мільярда євро на каналізаційну інфраструктуру, щоб мінімізувати потрапляння стічних вод у річку.

Через надзвичайно вологу весну і початок літа Сена постійно не витримувала тестів на якість води аж до початку липня.

Рівень бактерій кишкової палички – індикатора фекалій – іноді в 10 разів перевищував дозволені норми.

17 липня мер Парижа Анн Ідальго разом з головним організатором Олімпіади-2024 Тоні Естанґе перепливла Сену, щоб продемонструвати готовність Парижа до Олімпіади.

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