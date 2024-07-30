У Парижі оголосили штормове попередження під час Олімпійських ігор
Метеорологічна служба Франції у вівторок оголосила в Парижі та його передмістях штормове попередження на тлі проведення Олімпійських ігор у французькій столиці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.
Сильні грози, зливи, град і блискавки очікують з 18:00 за місцевим часом, йдеться в повідомленні метеорологічної служби.
Окрім помаранчевого штормового попередження, у регіоні також оголошено жовте попередження про хвилю спеки.
Нагадаємо, через дощі, які вихідними пройшли у паризькому регіоні, у Сені збільшився рівень забруднення води, через що у вівторок скасували чоловічі змагання з триатлону на Іграх. Змагання перенесли на середу, однак з огляду на очікувані дощі їхнє проведення знову опинилось під загрозою.
Влада Парижа пообіцяла зробити Сену придатною для плавання на Олімпійських іграх і витратила 1,4 мільярда євро на каналізаційну інфраструктуру, щоб мінімізувати потрапляння стічних вод у річку.
Через надзвичайно вологу весну і початок літа Сена постійно не витримувала тестів на якість води аж до початку липня.
Рівень бактерій кишкової палички – індикатора фекалій – іноді в 10 разів перевищував дозволені норми.
17 липня мер Парижа Анн Ідальго разом з головним організатором Олімпіади-2024 Тоні Естанґе перепливла Сену, щоб продемонструвати готовність Парижа до Олімпіади.
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