В Париже объявили штормовое предупреждение во время Олимпийских игр

Метеорологическая служба Франции во вторник объявила в Париже и его пригородах штормовое предупреждение на фоне проведения Олимпийских игр во французской столице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Сильные грозы, ливни, град и молнии ожидаются с 18:00 по местному времени, говорится в сообщении метеорологической службы.

Кроме оранжевого штормового предупреждения, в регионе также объявлено желтое предупреждение о волне жары.

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Напомним, из-за дождей, которые на выходных прошли в парижском регионе, в Сене увеличился уровень загрязнения воды, из-за чего во вторник отменили мужские соревнования по триатлону на Играх. Соревнования перенесли на среду, однако учитывая ожидаемые дожди их проведение снова оказалось под угрозой.

Власти Парижа пообещали сделать Сену пригодной для плавания на Олимпийских играх и потратили 1,4 миллиарда евро на канализационную инфраструктуру, чтобы минимизировать попадание сточных вод в реку.

Из-за чрезвычайно влажной весны и начала лета Сена постоянно не выдерживала тестов на качество воды вплоть до начала июля.

Уровень бактерий кишечной палочки – индикатора фекалий – иногда в 10 раз превышал разрешенные нормы.

17 июля мэр Парижа Анн Идальго вместе с главным организатором Олимпиады-2024 Тони Эстанге переплыла Сену, чтобы продемонстрировать готовность Парижа к Олимпиаде.

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