КС Німеччини оголосив частково неконституційною реформу для зменшення кількості депутатів 

Конституційний суд Німеччини визнав такою, що частково суперечить основному закону, реформу задля зменшення кількості депутатів Бундестагу.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Реформа, яку впровадила "світлофорна коаліція" – СДПН, "Зелені" та "Вільні демократи" влітку 2023 року – вперше мала застосовуватися на федеральних виборах наступного року та мала на меті уникнути "парламенту розміру XXL".

Зміни до виборчого законодавства дозволили би обмежити кількість депутатів максимум 630 мандатами (у теперішньому складі їх 734), усунувши механізм з "додатковими" і "компенсаційними" мандатами у випадках, коли якась політсила отримала більше місць в результаті прямого голосування за кандидата, ніж у голосуванні за партійний список.

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Після реформи до Бундестагу мали би пройти рівно стільки прямих кандидатів, на скількох політсила має право за результатами другого голосу – тобто, деякі з обраних за першим голосом кандидатів-переможців у своїх округах могли не отримати мандата.

Судді не знайшли проблем у цій частині реформи, проте у тому, як саме цю ідею реалізували.

Також КС висловив претензії до 5% бар’єра для партійних списків. Хоча це положення існувало і до реформи, у рамках реформи зникло положення, за яким до законодавчого органу могли пройти політсили і з меншим результатом, якщо їхні кандидати на округах здобули щонайменш три прямих мандати.

Судді вважають, що загалом ідея прохідного бар’єра має право на існування для того, щоб уникати надмірного фрагментування парламенту, але це водночас загрожує ігноруванням думки тих виборців, які проголосували за кандидатів політсили, яка загалом не подолала бар’єр.

Наприклад, баварський партнер "Християнсько-демократичного союзу" ХСС у нових реаліях може не потрапити у парламент, тому що баварські результати почнуть враховувати у рамках результатів по всій території країни. У 2021 році вони становили 5,2%, і якщо популярність політсили хоча б трохи зменшиться, вона може не потрапити у парламент, навіть якщо на округах у Баварії буде мати хороші результати.

Схожа ситуація на попередніх виборах була і у "Лівих" – вони пройшли саме завдяки правилу про мінімум три прямих мандати.

Нагадаємо, виборча реформа набула чинності влітку 2023 року.