КС Германии объявил частично неконституционной реформу для уменьшения количества депутатов

Конституционный суд Германии признал частично противоречащей основному закону реформу для уменьшения количества депутатов Бундестага.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Реформа, которую внедрила "светофорная коалиция" – СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы" летом 2023 года – впервые должна была применяться на федеральных выборах в следующем году и имела целью избежать "парламента размера XXL".

Изменения в избирательное законодательство позволили бы ограничить количество депутатов максимум 630 мандатами (в нынешнем составе их 734), устранив механизм с "дополнительными" и "компенсационными" мандатами в случаях, когда какая-то политсила получила больше мест в результате прямого голосования за кандидата, чем в голосовании за партийный список.

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После реформы в Бундестаг должны были бы пройти ровно столько прямых кандидатов, на скольких политсила имеет право по результатам второго голоса – то есть, некоторые из избранных по первому голосу кандидатов-победителей в своих округах могли не получить мандата.

Судьи не нашли проблем в этой части реформы, однако в том, как именно эту идею реализовали.

КС высказал претензии к 5% барьеру для партийных списков. Хотя это положение существовало и до реформы, в рамках реформы исчезла норма, по которой в законодательный орган могли пройти политсилы и с меньшим результатом, если их кандидаты на округах получили не менее трех прямых мандатов.

Судьи считают, что в целом идея проходного барьера имеет право на существование для того, чтобы избегать чрезмернойо фрагментации парламента, но это одновременно грозит игнорированием мнения тех избирателей, которые проголосовали за кандидатов политсилы, которая в целом не преодолела барьер.

Например, баварский партнер "Христианско-демократического союза" ХСС в новых реалиях может не попасть в парламент, потому что баварские результаты начнут учитывать в рамках результатов по всей территории страны. В 2021 году они составляли 5,2%, и если популярность политсилы хотя бы немного уменьшится, она может не попасть в парламент, даже если на округах в Баварии будет иметь хорошие результаты.

Похожая ситуация на предыдущих выборах была и у "Левых" – они прошли именно благодаря правилу о минимум трех прямых мандатах.

Напомним, избирательная реформа вступила в силу летом 2023 года.