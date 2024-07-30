Фінляндія може евакуювати своїх миротворців через загострення в Лівані

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен допустила евакуацію фінських миротворців через загострення ситуації навколо Лівану.

Про це вона сказала в ефірі фінського телерадіомовника Yle, пише "Європейська правда".

Валтонен окреслила ситуацію у регіоні як вибухонебезпечну.

"Якщо удар буде завдано по цивільному населенню, навіть ненавмисний, то це призведе до ще більшої ескалації. Будемо сподіватися, що цього не станеться", – заявила глава зовнішньополітичного відомства Фінляндії.

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За її словами, у разі ескалації ситуації фінські миротворці можуть бути евакуйовані з регіону.

"Але будемо сподіватися, що миротворці зможуть продовжити свою місію, тому що їхня робота, яку вони виконують у цьому регіоні, дуже важлива для підтримки стабільності", – зауважила Валтонен.

Наразі близько 200 фінських миротворців служать у місії ООН Unifil у південній частині Лівану.

Нагадаємо, 27 липня внаслідок удару з території Лівану по селищу на окупованих Ізраїлем Голанських висотах загинули щонайменше 12 людей, переважно діти.

Ізраїль та США стверджують, що удар здійснило підтримуване Іраном терористичне угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану. Угруповання заперечує причетність до удару.

Низка країн засудили удар, у тому числі Франція та Німеччина, а також топдипломат ЄС Жозеп Боррель.

Цей інцидент додатково посилив напругу у регіоні та підживив побоювання про наближення війни між Ізраїлем та "Хезболлою".