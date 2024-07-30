Финляндия может эвакуировать своих миротворцев из-за обострения в Ливане

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен допустила эвакуацию финских миротворцев из-за обострения ситуации вокруг Ливана.

Об этом она сказала в эфире финского телерадиовещателя Yle, пишет "Европейская правда".

Валтонен очертила ситуацию в регионе как взрывоопасную.

"Если удар будет нанесен по гражданскому населению, даже непреднамеренный, то это приведет к еще большей эскалации. Будем надеяться, что этого не произойдет", – заявила глава внешнеполитического ведомства Финляндии.

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По ее словам, в случае эскалации ситуации финские миротворцы могут быть эвакуированы из региона.

"Но будем надеяться, что миротворцы смогут продолжить свою миссию, потому что их работа, которую они выполняют в этом регионе, очень важна для поддержания стабильности", – отметила Валтонен.

Сейчас около 200 финских миротворцев служат в миссии ООН Unifil в южной части Ливана.

Напомним, 27 июля в результате удара с территории Ливана по поселку на оккупированных Израилем Голанских высотах погибли по меньшей мере 12 человек, преимущественно дети.

Израиль и США утверждают, что удар осуществила поддерживаемая Ираном террористическая группировка "Хезболла", базирующаяся на юге Ливана. Группировка отрицает причастность к удару.

Ряд стран осудили удар, в том числе Франция и Германия, а также топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Этот инцидент дополнительно усилил напряжение в регионе и подпитал опасения о приближении войны между Израилем и "Хезболлой".