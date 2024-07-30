Финляндия может эвакуировать своих миротворцев из-за обострения в Ливане
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен допустила эвакуацию финских миротворцев из-за обострения ситуации вокруг Ливана.
Об этом она сказала в эфире финского телерадиовещателя Yle, пишет "Европейская правда".
Валтонен очертила ситуацию в регионе как взрывоопасную.
"Если удар будет нанесен по гражданскому населению, даже непреднамеренный, то это приведет к еще большей эскалации. Будем надеяться, что этого не произойдет", – заявила глава внешнеполитического ведомства Финляндии.
По ее словам, в случае эскалации ситуации финские миротворцы могут быть эвакуированы из региона.
"Но будем надеяться, что миротворцы смогут продолжить свою миссию, потому что их работа, которую они выполняют в этом регионе, очень важна для поддержания стабильности", – отметила Валтонен.
Сейчас около 200 финских миротворцев служат в миссии ООН Unifil в южной части Ливана.
Напомним, 27 июля в результате удара с территории Ливана по поселку на оккупированных Израилем Голанских высотах погибли по меньшей мере 12 человек, преимущественно дети.
Израиль и США утверждают, что удар осуществила поддерживаемая Ираном террористическая группировка "Хезболла", базирующаяся на юге Ливана. Группировка отрицает причастность к удару.
Ряд стран осудили удар, в том числе Франция и Германия, а также топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.
Этот инцидент дополнительно усилил напряжение в регионе и подпитал опасения о приближении войны между Израилем и "Хезболлой".