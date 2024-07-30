У Молдові визначили покарання чоловіку, який підпалив двері інформаційного центру НАТО
Чоловіку, який взимку цього року підпалив двері Центру інформації та документації НАТО у Кишиневі, присудили громадські роботи.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
Рішення у справі оголосив суд столичного сектора Чекани 29 липня, визнавши звинувачуваного винним у вандалізмі. Мешканцю Кишинева потрібно буде відпрацювати 140 годин на громадських роботах.
Інцидент з підпалом стався 8 лютого 2024 року. Згідно з матеріалами справи, чоловік увечері пробрався на територію Державного університету Молдови, де знаходиться офіс Центру інформації та документації НАТО, облив двері бензином і підпалив. Завдані збитки оцінюють на майже 239 тисяч леїв (понад 550 тисяч гривень).
Під час судового процесу звинувачуваний визнав провину та пояснив свої мотиви. Він розповів, що за місяць до подій проїздив повз університет, побачив напис "НАТО" і дуже обурився з цього приводу, оскільки Молдова є нейтральною країною.
Згодом, після оголошень про військові навчання у Молдові, чоловіку спало на думку "знищити напис".
Чоловіка затримали через кілька тижнів після інциденту.
Як відомо, Молдова є нейтральною державою і більшість її населення не підтримує ідею вступу до Північноатлантичного альянсу.
Статус постійного нейтралітету Молдови прописаний в 11 статті Конституції. Він передбачає невступ до військово-політичних блоків і не допускає розміщення на території країни збройних сил інших держав.
Проте влада Молдови співпрацює з НАТО для зміцнення безпеки та обороноздатності країни.
Цієї весни в інтерв’ю "Європравді" Міхай Попшой виступив за публічну дискусію в країні про переваги членства в НАТО.
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