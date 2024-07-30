У Молдові визначили покарання чоловіку, який підпалив двері інформаційного центру НАТО

Чоловіку, який взимку цього року підпалив двері Центру інформації та документації НАТО у Кишиневі, присудили громадські роботи.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Рішення у справі оголосив суд столичного сектора Чекани 29 липня, визнавши звинувачуваного винним у вандалізмі. Мешканцю Кишинева потрібно буде відпрацювати 140 годин на громадських роботах.

Інцидент з підпалом стався 8 лютого 2024 року. Згідно з матеріалами справи, чоловік увечері пробрався на територію Державного університету Молдови, де знаходиться офіс Центру інформації та документації НАТО, облив двері бензином і підпалив. Завдані збитки оцінюють на майже 239 тисяч леїв (понад 550 тисяч гривень).

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Під час судового процесу звинувачуваний визнав провину та пояснив свої мотиви. Він розповів, що за місяць до подій проїздив повз університет, побачив напис "НАТО" і дуже обурився з цього приводу, оскільки Молдова є нейтральною країною.

Згодом, після оголошень про військові навчання у Молдові, чоловіку спало на думку "знищити напис".

Чоловіка затримали через кілька тижнів після інциденту.

Як відомо, Молдова є нейтральною державою і більшість її населення не підтримує ідею вступу до Північноатлантичного альянсу.

Статус постійного нейтралітету Молдови прописаний в 11 статті Конституції. Він передбачає невступ до військово-політичних блоків і не допускає розміщення на території країни збройних сил інших держав.

Проте влада Молдови співпрацює з НАТО для зміцнення безпеки та обороноздатності країни.

Цієї весни в інтерв’ю "Європравді" Міхай Попшой виступив за публічну дискусію в країні про переваги членства в НАТО.

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