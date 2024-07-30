В Молдове определили наказание мужчине, который поджег двери информационного центра НАТО
Мужчине, который зимой этого года поджег двери Центра информации и документации НАТО в Кишиневе, присудили общественные работы.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Решение по делу объявил суд столичного сектора Чеканы 29 июля, признав обвиняемого виновным в вандализме. Жителю Кишинева нужно будет отработать 140 часов на общественных работах.
Инцидент с поджогом произошел 8 февраля 2024 года. Согласно материалам дела, мужчина вечером пробрался на территорию Государственного университета Молдовы, где находится офис Центра информации и документации НАТО, облил дверь бензином и поджег. Нанесенный ущерб оценивают на почти 239 тысяч леев (более 550 тысяч гривен).
Во время судебного процесса обвиняемый признал вину и объяснил свои мотивы. Он рассказал, что за месяц до событий проезжал мимо университета, увидел надпись "НАТО" и очень возмутился по этому поводу, поскольку Молдова является нейтральной страной.
Впоследствии, после объявлений о военных учениях в Молдове, мужчине пришло в голову "уничтожить надпись".
Мужчину задержали через несколько недель после инцидента.
Как известно, Молдова является нейтральным государством и большинство ее населения не поддерживает идею вступления в Североатлантический альянс.
Статус постоянного нейтралитета Молдовы прописан в 11 статье Конституции. Он предусматривает невступление в военно-политические блоки и не допускает размещения на территории страны вооруженных сил других государств.
Однако власти Молдовы сотрудничают с НАТО для укрепления безопасности и обороноспособности страны.
Этой весной в интервью "Европравде" Михай Попшой выступил за публичную дискуссию в стране о преимуществах членства в НАТО.
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