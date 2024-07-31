В Литве понадобится еще три дня, чтобы вернуть свет во все дома после разрушительной бури

Литовский оператор электросети ESО признал, что полностью восстановить электроснабжение всем людям после разрушительной бури удастся не раньше субботы.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Сразу после бури, которая пронеслась над территорией балтийских государств в воскресенье, в Литве без света остались около 300 000 человек. Многим свет вернули относительно быстро, в частности в городах и густонаселенных районах, однако десятки тысяч до сих пор без электроснабжения.

Последствия бури в Вильнюсе, LRT

Оператор ESО предупредил, что вернуть свет во все дома удастся не раньше субботы – почти через неделю после стихийного бедствия.

Реклама:

Руководитель компании Реналдас Радвила сказал, что наиболее пострадавшие потребители смогут рассчитывать на компенсацию.

По его словам, повреждения сети чинят 240 бригад и около 1000 специалистов. "Работа идет максимальными темпами... Также мы общаемся с коллегами из Латвии относительно помощи", – отметил Радвила.

Местные власти районов вокруг Вильнюса организуют поддержку для людей пожилого возраста и других уязвимых категорий там, где из-за последствий непогоды местные продуктовые магазины временно закрылись.

По состоянию на утро вторника без света оставались еще более 100 тысяч домов. В Латвии также были обесточены десятки тысяч потребителей.

В Литве, напомним, в результате падения дерева погиб один человек. В соседней Польше, пострадавшей от этого же атмосферного фронта, количество погибших в результате непогоды достигло четырех.