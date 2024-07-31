Інфляція у єврозоні у липні майже не змінилася

За попереднім прогнозом Євростату, за підсумками липня інфляція у єврозоні складатиме 2,6% – майже без змін, порівняно з червнем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Індекс споживчих цін у липні прогнозовано становитиме 2,6%, тоді як у червні складав 2,5%, оголосили у статистичному відомстві ЄС.

Найбільше зростання цін спостерігається у сфері послуг (4%), на другому місці – продукти харчування, алкоголь і тютюнові вироби (2,3%) та енергоресурси (1,3%, тоді як у червні показник становив 0,2%).

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За країнами, найвища інфляція спостерігається у Бельгії, де показник перевищує 5%. Вищі за середні показники також у Нідерландах, Естонії, Хорватії, Греції (3% і більше), тоді як найменше зросли ціни у Фінляндії, Латвії, Литві, Ірландії, Італії, Словенії.

Раніше повідомляли, що інфляція у Британії вперше за три роки сповільнилася до 2%.

Ірландія у 2025 році планує збільшити державні витрати на 6,9%, знову відступаючи від своїх бюджетних правил, що обмежують зростання витрат на рівні 5%.