Инфляция в еврозоне в июле почти не изменилась

По предварительному прогнозу Евростата, по итогам июля инфляция в еврозоне составит 2,6% – почти без изменений по сравнению с июнем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Индекс потребительских цен в июле прогнозируемо составит 2,6%, тогда как в июне составлял 2,5%, объявили в статистическом ведомстве ЕС.

Наибольший рост цен наблюдается в сфере услуг (4%), на втором месте – продукты питания, алкоголь и табачные изделия (2,3%) и энергоресурсы (1,3%, тогда как в июне показатель составлял 0,2%).

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По странам, самая высокая инфляция наблюдается в Бельгии, где показатель превышает 5%. Выше средних показатели также в Нидерландах, Эстонии, Хорватии, Греции (3% и более), тогда как меньше всего выросли цены в Финляндии, Латвии, Литве, Ирландии, Италии, Словении.

Ранее сообщалось, что инфляция в Британии впервые за три года замедлилась до 2%.

Ирландия в 2025 году планирует увеличить государственные расходы на 6,9%, снова отступая от своих бюджетных правил, ограничивающих рост расходов на уровне 5%.