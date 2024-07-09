Ірландія знову порушить правило витрат у новому бюджеті

Ірландія збільшить державні витрати на 6,9% у 2025 році, знову порушивши власне бюджетне правило, що обмежує зростання витрат на рівні 5%.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Пакет у 8,3 млрд євро значно випереджає 5,7 млрд євро, які передбачалися рік тому, і дозволить уряду скоротити податки та збільшити витрати в жовтні, напередодні виборів, які аналітики очікують у листопаді.

Центральний банк Ірландії та його незалежний наглядовий орган застерегли від повторного порушення бюджетного правила, заявивши, що це може призвести до розпалювання інфляції, зниження конкурентоспроможності та перегріву економіки.

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Міністр державних видатків Паскаль Донохью, який розробив це правило у 2021 році, вже третій рік поспіль захищає його порушення, заявивши, що воно "виконало важливу функцію", зменшивши тиск на видатки після їхнього значного зростання під час пандемії COVID-19.

Він та новий міністр фінансів Джек Чемберс пояснили це необхідністю пристосуватися до вищих витрат та надати більше державних послуг для більшої кількості населення, ніж передбачалося.

За їхніми словами, три чверті додаткових витрат необхідні лише для підтримки наявного рівня послуг.

Попередні порушення уряд пояснював необхідністю пом'якшити кризу, пов'язану зі зростанням вартості життя. Минулого місяця інфляція впала до більш ніж трирічного мінімуму – 1,5%.

Ці плани призведуть до зниження прогнозованого профіциту бюджету до трохи менше 6 мільярдів євро на 2025 рік порівняно з 9,7 мільярдами євро, які прогнозували в квітні.

Раніше повідомляли, що три партії урядової коаліції Ірландії обговорюють можливість оголошення дострокових парламентських виборів, аби скористатись невдалими результатами лівої націоналістичної партії "Шинн Фейн" на виборах до Європарламенту й не допустити її приходу до влади.

Ключовим моментом у визначенні терміну парламентських виборів буде те, як швидко депутати коаліції зможуть ухвалити необхідні законопроєкти – насамперед бюджет на 2025 рік.

Нагадаємо, 20 березня Лео Варадкар неочікувано заявив, що залишає посаду лідера партії "Фіне Гел", яка входить до урядової коаліції. 9 квітня парламент призначив його наступника – Саймона Гарріса.

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