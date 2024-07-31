У Франції плани 80 тисяч пасажирів залізниці під загрозою через наслідки буревію

У Франції зупинився рух на швидкісній залізничній гілці напрямку Париж-Марсель через наслідки сильного буревію на сході країни, під загрозою плани до 80 тисяч пасажирів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Внаслідок сильних гроз зі шквальним вітром на сході країни постраждала інфраструктура лінії LGV Sud-Est, що сполучає Париж із Марселем та Монпельє на середземноморському узбережжі.

#Orages ⛈️En raison des conditions climatiques impactant nos installations électriques, la circulation sur la Ligne à Grande Vitesse Sud-Est est actuellement interrompue. pic.twitter.com/yQLZMUDuLi Реклама: July 31, 2024

Рух довелося повністю зупинити з 07:40 середи через проблему з живленням. На додачу, на багатьох залізничних коліях опинились поламані дерева. Один з потягів врізався у дерево, коли рух ще не був зупинений.

"Після перших обстежень фахівці дійшли висновку, що не можуть швидко відновити до робочого стану швидкісну та класичну лінію… За нашими оцінками, сьогодні постраждають плани 80 тисяч мандрівників", – зазначив оператор SNCF.

Орієнтовний час відновлення руху не називають. Спершу міністр транспорту Патріс Вергріт висловлював сподівання, що на вечір лінія вже працюватиме у звичайному режимі.

Пасажирів, які мали квитки на середу, просять не їхати на вокзал та обміняти або здати квитки з повним відшкодуванням вартості.

Як відомо, Латвія та Литва також оговтуються після руйнівного буревію, що пройшов у неділю. Тисячі людей у Литві досі без електропостачання через масштабні пошкодження мережі, завдані поваленими деревами. На повернення світла в усі домівки може знадобитись ще три дні.

Нагадаємо, у ніч перед відкриттям Олімпіади невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами, що зірвало плани 100 тисячам пасажирів.

Французькі слідчі схиляються до того, що за диверсіями на залізниці стоять ліві екстремісти.

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