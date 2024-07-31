Во Франции планы 80 тысяч пассажиров железной дороги под угрозой из-за последствий бури

Во Франции остановилось движение на скоростной железнодорожной ветке направления Париж-Марсель из-за последствий сильной бури на востоке страны, под угрозой планы до 80 тысяч пассажиров.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В результате сильных гроз со шквальным ветром на востоке страны пострадала инфраструктура линии LGV Sud-Est, соединяющей Париж с Марселем и Монпелье на средиземноморском побережье.

#Orages ⛈️En raison des conditions climatiques impactant nos installations électriques, la circulation sur la Ligne à Grande Vitesse Sud-Est est actuellement interrompue. pic.twitter.com/yQLZMUDuLi Реклама: July 31, 2024

Движение пришлось полностью остановить с 07:40 среды из-за проблемы с питанием. В дополнение, на многих железнодорожных путях оказались поломанные деревья. Один из поездов врезался в дерево, когда движение еще не было остановлено.

"После первых обследований специалисты пришли к выводу, что не могут быстро восстановить до рабочего состояния скоростную и классическую линию... По нашим оценкам, сегодня пострадают планы 80 тысяч путешественников", – отметил оператор SNCF.

Ориентировочное время восстановления движения не называют. Сначала министр транспорта Патрис Вергрит выражал надежду, что к вечеру линия уже будет работать в обычном режиме.

Пассажиров, которые имели билеты на среду, просят не ехать на вокзал и обменять или сдать билеты с полным возмещением стоимости.

Как известно, Латвия и Литва также оправляются после разрушительной бури в воскресенье. Тысячи людей в Литве до сих пор без электроснабжения из-за масштабных повреждений сети, нанесенных поваленными деревьями. На возвращение света во все дома может понадобиться еще три дня.

Напомним, в ночь перед открытием Олимпиады неизвестные повредили важное оборудование на трех ветках скоростной железной дороги, соединяющих Париж с регионами, что сорвало планы 100 тысячам пассажиров. За чуть более чем двое суток последствия ликвидировали, с понедельника поезда должны курсировать в обычном режиме.

Французские следователи склоняются к тому, что за диверсиями на железной дороге стоят левые экстремисты.

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