Боррель після російської атаки на Київ: Україні треба більше ППО та зброї

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав посилити військову допомогу Україні після останньої масованої атаки Росії на Київ.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Боррель відзначив, що Україна "з гідною подиву стійкістю" переживає щоденні російські атаки, "спрямовані на знищення людей та ключової інфраструктури".

"Але українці потребують допомоги Невідкладне надання більшої кількості засобів протиповітряної оборони та військової техніки є вкрай важливим", – додав топдипломат ЄС.

