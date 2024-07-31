Боррель після російської атаки на Київ: Україні треба більше ППО та зброї
Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав посилити військову допомогу Україні після останньої масованої атаки Росії на Київ.
Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Боррель відзначив, що Україна "з гідною подиву стійкістю" переживає щоденні російські атаки, "спрямовані на знищення людей та ключової інфраструктури".
"Але українці потребують допомоги Невідкладне надання більшої кількості засобів протиповітряної оборони та військової техніки є вкрай важливим", – додав топдипломат ЄС.
Kyiv was the target of yet another massive wave of Russian attacks last night.– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 31, 2024
These relentless incursions to destroy life & key infrastructure are met w/ admirable resilience.
But the Ukrainians need help
Providing urgently more air defence & military equipment is critical
У ніч проти 31 липня росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 89-ма ударними дронами типу "Shahed", усі повітряні цілі вдалося знищити.
Жозеп Боррель уже закликав надати Києву більше засобів ППО після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит".