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Боррель після удару Росії по "Охматдиту": ППО потрібна Україні вже зараз

Новини — Понеділок, 8 липня 2024, 16:09 — Олег Павлюк

Високий представник Європейського Союзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував масований ракетний удар Росії по українській цивільній інфраструктурі в понеділок, 8 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

Боррель наголосив, що Росія і далі "безжально атакує мирне населення України", а нинішній обстріл призвів до загибелі та поранення десятків людей.

"Протиповітряна оборона потрібна Україні вже зараз. Усі відповідальні за російські воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності", – додав топдипломат ЄС.

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Російську атаку вранці 8 липня, що забрала життя щонайменш 27 людей у Києві, Дніпрі та Кривому Розі, засудили і низка інших західних посадовців і послів. 

Пресконференція президента України Володимира Зеленського і прем’єра Польщі Дональда Туска у Варшаві почалася хвилиною мовчання за загиблими.

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Боррель Війна з РФ
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