Боррель після удару Росії по "Охматдиту": ППО потрібна Україні вже зараз

Високий представник Європейського Союзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував масований ракетний удар Росії по українській цивільній інфраструктурі в понеділок, 8 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

Боррель наголосив, що Росія і далі "безжально атакує мирне населення України", а нинішній обстріл призвів до загибелі та поранення десятків людей.

"Протиповітряна оборона потрібна Україні вже зараз. Усі відповідальні за російські воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності", – додав топдипломат ЄС.

Russia keeps ruthlessy targeting Ukrainian civilians.



Today's air attacks have killed and wounded dozens, and destroyed Kyiv’s largest children hospital, Okhmatdyt.



Ukraine needs air defence now.



All responsible for Russian war crimes will be held to account.