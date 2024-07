Боррель после российской атаки на Киев: Украине нужно больше ПВО и оружия

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал усилить военную помощь Украине после последней массированной атаки России на Киев.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Боррель отметил, что Украина "с достойной удивления стойкостью" переживает ежедневные российские атаки, "направленные на уничтожение людей и ключевой инфраструктуры".

"Но украинцы нуждаются в помощи Неотложное предоставление большего количества средств противовоздушной обороны и военной техники является крайне важным", – добавил топ-дипломат ЕС.

