Російський танкер помітили вздовж газопроводу біля берегів Норвегії

Російське судно "Владімір Русанов" протягом останнього тижня плаває вздовж західного узбережжя Норвегії, де розташований газопровід.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Fjordenes Tidene.

Російський танкер дрейфує вздовж трубопроводу, який веде до газоконденсатного родовища Ормен Ланге в Норвезькому морі.

Судно пройшло за межами системи радіолокаційних станцій уздовж узбережжя Норвегії, яку спільно з НАТО використовують норвезькі Збройні сили.

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За даними порталу BarentsWatch, "Владімір Русанов" за два тижні в дорозі від норвезького району Серланн до Треннелаг і пройшов близько до берега вздовж усієї західної Норвегії. Кінцевим пунктом його подорожі заявлений Мурманськ.

Це не перший приклад підозрілих дій Росії біля берегів північноєвропейських держав.

Нещодавно журналісти показали, що невійськові російські кораблі були частиною зусиль Кремля зі стеження за трубопроводами і кабелями в Північному морі, причому в більших масштабах, ніж вважалось раніше.

У квітні Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Британії і Данія підписали Пакт про безпеку в Північному морі, щоб разом краще захищати інфраструктуру і безперешкодно обмінюватися інформацією про ймовірну російську загрозу.