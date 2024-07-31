Российский танкер заметили вдоль газопровода у берегов Норвегии

Российское судно "Владимир Русанов" в течение последней недели плавает вдоль западного побережья Норвегии, где расположен газопровод.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Fjordenes Tidene.

Российский танкер дрейфует вдоль трубопровода, который ведет к газоконденсатному месторождению Ормен Ланге в Норвежском море.

Судно прошло за пределами системы радиолокационных станций вдоль побережья Норвегии, которую совместно с НАТО используют норвежские Вооруженные силы.

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По данным портала BarentsWatch, "Владимир Русанов" за две недели в пути от норвежского района Серланн до Треннелаг и прошел близко к берегу вдоль всей западной Норвегии. Конечным пунктом его путешествия заявлен Мурманск.

Это не первый пример подозрительных действий России у берегов североевропейских государств.

Недавно журналисты показали, что невоенные российские корабли были частью усилий Кремля по слежке за трубопроводами и кабелями в Северном море, причем в больших масштабах, чем считалось ранее.

В апреле Бельгия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Британии и Дания подписали Пакт о безопасности в Северном море, чтобы вместе лучше защищать инфраструктуру и беспрепятственно обмениваться информацией о возможной российской угрозе.