Глава МЗС Австрії назвав самопіаром поїздку Орбана до Путіна
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив про відмінність візиту австрійського канцлера Карла Негаммера до Москви від поїздки угорського прем'єра Віктора Орбана.
Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".
Він розповів, що канцлер Карл Негаммер їздив до Москви, була велика відмінність, адже австрійці заздалегідь поінформували європейських партнерів.
"Негаммер спочатку побував у Києві, поспілкувався із Зеленським і чітко дав зрозуміти, що якщо ви цього не бажаєте, ми це не робитимемо. Український президент тоді сказав: "Спробуйте", – розповів Шалленберг
Він наголосив, що найбільша різниця в тому, що поїздка була узгоджена "з нашими українськими друзями".
"Наша акція була скоординованою, а не індивідуальним кроком. Натомість дії Віктора Орбана були його его-поїздкою. Зараз не час для самопіарних вчинків", – заявив австрійський міністр.
Раніше Віктор Орбан заявив, що продовжить свою "мирну місію", незважаючи на критику з боку Європейського Союзу.
Як відомо, на початку липня Орбан відвідав Київ, а після цього – Москву та Пекін. В ЄС засудили ці "вояжі", особливо на тлі головування Угорщини в Раді ЄС.
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