Глава МИД Австрии назвал самопиаром поездку Орбана к Путину

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил об отличии визита австрийского канцлера Карла Нехаммера в Москву от поездки венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Он рассказал, что канцлер Карл Нехаммер ездил в Москву, было большое отличие, ведь австрийцы заранее проинформировали европейских партнеров.

"Нехаммер сначала побывал в Киеве, пообщался с Зеленским и четко дал понять, что если вы этого не хотите, мы этого не будем делать. Украинский президент тогда сказал: "Попробуйте", – рассказал Шалленберг

Реклама:

Он отметил, что самая большая разница в том, что поездка была согласована "с нашими украинскими друзьями".

"Наша акция была скоординированной, а не индивидуальным шагом. Зато действия Виктора Орбана были его эго-поездкой. Сейчас не время для самопиарных поступков", – заявил австрийский министр.

Ранее Виктор Орбан заявил, что продолжит свою "мирную миссию", несмотря на критику со стороны Европейского Союза.

Как известно, в начале июля Орбан посетил Киев, а после этого – Москву и Пекин. В ЕС осудили эти "вояжи", особенно на фоне председательства Венгрии в Совете ЕС.

Читайте также о том, что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским.