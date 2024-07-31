Литва додатково виділила на потреби оборони 7 млн євро

Уряд Литви в середу на пріоритетні системи національної оборони виділив ще 7 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Кошти виділять Міністерству оборони, вони підуть на фінансування проєктів військової мобільності, військову і цивільну інфраструктуру, необхідну для прибуття до Литви союзників по НАТО, а також інші проєкти системи національної оборони, пов'язані з розвитком обороноздатності.

Наприкінці червня уряд виділив додаткові 136 млн євро, у зв'язку з чим фінансування оборонних потреб поточного року становило 3,03% від ВВП.

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Міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте минулого тижня заявила, що цього року фінансування може бути збільшено, це залежатиме від потреб Міноборони.

Як повідомлялося, уряд Литви найближчим часом планує виділити додаткові 20 мільйонів євро на придбання різних типів бойових і розвідувальних дронів.

Раніше збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.