Литва дополнительно выделила на нужды обороны 7 млн евро

Правительство Литвы в среду на приоритетные системы национальной обороны выделило еще 7 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Средства выделят Министерству обороны, они пойдут на финансирование проектов военной мобильности, военную и гражданскую инфраструктуру, необходимую для прибытия в Литву союзников по НАТО, а также другие проекты системы национальной обороны, связанные с развитием обороноспособности.

В конце июня правительство выделило дополнительные 136 млн евро, в связи с чем финансирование оборонных нужд в текущем году составило 3,03% от ВВП.

Реклама:

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте на прошлой неделе заявила, что в этом году финансирование может быть увеличено, это будет зависеть от потребностей Минобороны.

Как сообщалось, правительство Литвы в ближайшее время планирует выделить дополнительные 20 миллионов евро на приобретение различных типов боевых и разведывательных дронов.

Ранее вооруженные силы Литвы начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.