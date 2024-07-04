Замах на прем’єра Словаччини розслідуватимуть як тероризм

Прокуратура через нові докази змінила кваліфікацію розслідування щодо замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо з "умисного вбивства" на тероризм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву генпрокурора Мароша Жилінки.

Спочатку замах на Фіцо розслідували як умисне вбивство.

Тепер генпрокурор оголосив, що зараз ситуація змінилася і обвинуваченому повідомили про зміну юридичної кваліфікації.

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"Ґрунтуючись на отриманих доказах, розслідуваний вчинок надалі буде кваліфікуватися як особливо тяжкий злочин у вигляді теракту", – оголосив він.

Незалежно від зміни кваліфікації, нападнику Юраю Цинтулі загрожує довічне позбавлення волі.

Проте це рішення може мати серйозні наслідки для осіб, які висловили схвалення його діям: законодавством передбачено, що публічне схвалення акту тероризму є однією з форм "співучасті у тероризмі" і за це може загрожувати від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо скоїли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

В кінці червня в уряді оголосили, що Роберт Фіцо, ймовірно, найближчим часом повернеться до роботи.

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