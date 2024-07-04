Покушение на премьера Словакии будут расследовать как терроризм

Прокуратура из-за новых доказательств изменила квалификацию расследования покушения на премьер-министра Роберта Фицо с "умышленного убийства" на терроризм.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление генпрокурора Мароша Жилинки.

Изначально покушение на Фицо расследовали как умышленное убийство.

Теперь генпрокурор объявил, что сейчас ситуация изменилась и обвиняемому сообщили об изменении юридической квалификации.

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"Основываясь на полученных доказательствах, расследуемый поступок в дальнейшем будет квалифицироваться как особо тяжкое преступление в виде теракта", – объявил он.

Независимо от изменения квалификации, нападающему Юраю Цинтуле грозит пожизненное лишение свободы.

Однако это решение может иметь серьезные последствия для лиц, которые выразили одобрение его действиям: законодательством предусмотрено, что публичное одобрение акта терроризма является одной из форм "соучастия в терроризме" и за это может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, покушение на Роберта Фицо совершили 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

В конце июня в правительстве объявили, что Роберт Фицо, вероятно, в ближайшее время вернется к работе.

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