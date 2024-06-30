В уряді Фіцо анонсували його повернення до роботи після замаху

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що голова уряду Роберт Фіцо, ймовірно, найближчим часом повернеться до роботи після пережитого у травні замаху.

Про це він сказав в етері словацького телебачення в неділю, 30 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Aktuality.

За словами Каліняка, Фіцо "поступово наближається" до того, щоб бути в змозі виконувати роботу прем'єр-міністра в повному обсязі. Серед іншого, той брав участь у підготовці до саміту ЄС.

"Не можна сказати, що все йде за планом", – застеріг Каліняк, уточнивши, що замах вплинув на функціонування опорно-рухового апарату прем’єра.

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У найближчі кілька днів, за словами Каліняка, прем'єр-міністр Словаччини повинен виступити перед громадськістю, але невідомо, чи особисто, або ж через соціальні мережі – як це вже було на початку червня.

Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо скоїли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

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