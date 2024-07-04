У Греції арештували 7 осіб за підпал синагоги та готелю власника з Ізраїлю

Антитерористична поліція Греції арештувала сімох осіб у зв'язку з підпалами ізраїльського готелю й синагоги в центрі Афін цього року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У заяві поліції йдеться, що 25-річна гречанка, двоє іранців у віці 46 і 36 років та їхній 44-річний спільник з Афганістану були заарештовані за напад 15 травня із застосуванням саморобної запалювальної бомби на будівлю, в якій знаходиться готель і ресторан ізраїльського власника.

Усіх чотирьох звинуватили у підпалі, який потенційно міг поставити під загрозу людські життя, а також у завданні шкоди іноземній власності внаслідок нападу на ґрунті расової ненависті.

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В іншому інциденті, що стався 18 червня, 44-річний грек і 26-річний афганець під'їхали на мотоциклі до синагоги в Афінах та кинули легкозаймисту речовину біля її входу, що спричинило пожежу, повідомили правоохоронці.

Водночас 30-річного іранця арештували як їхнього спільника. Усіх трьох звинувачують у підпалі, зберіганні зброї та пограбуванні, а також в інших злочинах.

П'ятеро арештованих у справі про підпал ресторану і готелю взяли під варту, а двох звільнили з-під варти на час очікування суду.

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Нещодавно поліція Швеції посилила охорону будівель, які належать Ізраїлю або єврейській громаді країни, після повідомлень про стрілянину неподалік ізраїльського посольства та спроби нападу на нього.