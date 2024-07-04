В Греции арестовали 7 человек за поджог синагоги и отеля владельца из Израиля

Антитеррористическая полиция Греции арестовала семь человек в связи с поджогами израильского отеля и синагоги в центре Афин в этом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В заявлении полиции говорится, что 25-летняя гречанка, двое иранцев в возрасте 46 и 36 лет и их 44-летний сообщник из Афганистана были арестованы за нападение 15 мая с применением самодельной зажигательной бомбы на здание, в котором находится отель и ресторан израильского владельца.

Всех четверых обвинили в поджоге, который потенциально мог поставить под угрозу человеческие жизни, а также в нанесении ущерба иностранной собственности в результате нападения на почве расовой ненависти.

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В другом инциденте, произошедшем 18 июня, 44-летний грек и 26-летний афганец подъехали на мотоцикле к синагоге в Афинах и бросили легковоспламеняющееся вещество у ее входа, что вызвало пожар, сообщили правоохранители.

В то же время 30-летнего иранца арестовали как их сообщника. Всех троих обвиняют в поджоге, хранении оружия и ограблении, а также в других преступлениях.

Пятеро арестованных по делу о поджоге ресторана и отеля взяли под стражу, а двоих освободили из-под стражи на время ожидания суда.

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