Германия вызвала турецкого посла после националистического приветствия футболиста из Турции

Германия в четверг вызвала турецкого посла из-за дипломатической ссоры по поводу ультраправого жеста со стороны футболиста сборной Турции Мериха Демирала во время матча Евро-2024 против Австрии.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщило министерство иностранных дел ФРГ.

В своем заявлении МИД Германии отметил, что, как хозяева Евро-2024, Берлин хочет, чтобы спорт объединял.

"Турецкого посла сегодня вызвали в федеральное министерство иностранных дел", – отметили в ведомстве.

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Этот жест состоялся перед тем, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен прилететь в Берлин в субботу, чтобы посетить четвертьфинальный матч Евро-2024, в котором сборная Турции сыграет против команды Нидерландов.

Напомним, во время матча Евро-2024 с Австрией в Лейпциге во вторник 26-летний защитник Мерих Демирал отпраздновал гол противоречивым приветствием, в котором одна или обе руки имитируют форму головы волка – символ турецкой ультраправой и ультранационалистической организации "Серые волки". Она была запрещена в Австрии в 2019 году.

Впоследствии УЕФА, руководящий футбольный орган Европы, объявил, что начал расследование в отношении Демирала из-за "вероятного неподобающего поведения".

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в среду осудила турецкого футболиста, заявив, что "символике турецких правых экстремистов не место на наших стадионах".

"Серые волки" стали известными в 1970-х и 1980-х годах и сыграли определенную роль в ряде массовых убийств и расправ в Турции. В 2021 году Европарламент призвал страны-члены ЕС запретить эту группировку.

Критика Берлина вызвала резкий ответ Анкары: Омер Челик, представитель правящей Партии справедливости и развития и бывший министр Турции по делам ЕС, назвал ее и расследование УЕФА "неприемлемыми".

Демирал, со своей стороны, оправдал салют в честь забитого мяча, заявив, что это было выражением его "турецкой идентичности" и что в нем не было "никакого скрытого послания".

Напомним, кандидат от французской ультраправой партии "Национальное объединение" не будет участвовать во втором туре парламентских выборов после того, как в интернете появилась фотография, где она одета в фуражку с нацистской символикой.

А известный политик из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке во второй раз признан виновным в сознательном использовании нацистского лозунга на политическом мероприятии.