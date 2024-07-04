Через блискавки в Греції спалахнули нові пожежі

Кілька невеликих пожеж спалахнули через блискавки в північних передмістях столиці Греції Афін під час шторму, що пронісся над Аттикою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ekathimerini.

Пожежна служба заявила, що направила наземні й повітряні сили в постраждалі райони.

Ekathimerini

Повідомлялося про пожежі в північних передмістях Афін Діонісосі, Марафонасі та Халандрі.

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Водночас національна метеорологічна служба (EMY) випустила нове попередження про майбутні шторми в центральній та північній частинах Греції.

За даними EMY, сильні дощі та грози з частими блискавками очікуються до пізнього вечора четверга.

Напередодні грецькі правоохоронці затримали чотирьох осіб у зв'язку з пожежею, що спалахнула в середу, незабаром в місті неподалік від Афін.

У понеділок прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс попередив про небезпечне літо через посилення лісових пожеж в країні.

Після смертоносних лісових пожеж минулого літа і після найтеплішої в історії країни зими Греція розробила нову доктрину, яка передбачає розгортання додаткової пожежної машини на кожну нову пожежу, прискорення повітряної підтримки і розчищення лісів.