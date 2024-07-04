Из-за молний в Греции вспыхнули новые пожары

Несколько небольших пожаров вспыхнули из-за молний в северных пригородах столицы Греции Афин во время шторма, пронесшегося над Аттикой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ekathimerini.

Пожарная служба заявила, что направила наземные и воздушные силы в пострадавшие районы.

Ekathimerini

Сообщалось о пожарах в северных пригородах Афин Дионисосе, Марафонасе и Халандри.

Реклама:

В то же время национальная метеорологическая служба (EMY) выпустила новое предупреждение о предстоящих штормах в центральной и северной частях Греции.

По данным EMY, сильные дожди и грозы с частыми молниями ожидаются до позднего вечера четверга.

Накануне греческие правоохранители задержали четырех человек в связи с пожаром, вспыхнувшим в среду, вскоре в городе неподалеку от Афин.

В понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил об опасном лете из-за усиления лесных пожаров в стране.

После смертоносных лесных пожаров прошлым летом и после самой теплой в истории страны зимы Греция разработала новую доктрину, которая предусматривает развертывание дополнительной пожарной машины на каждый новый пожар, ускорение воздушной поддержки и расчистку лесов.